36-letni Philippot je bil več let eden najpomembnejših sodelavcev Le Penove in tudi njen namestnik na čelu Nacionalne fronte. A po porazu najprej le Penove na lanskih predsedniških volitvah in nato še Nacionalne fronte na parlamentarnih volitvah so se v stranki okrepile napetosti, tudi med omenjenima politikoma, nakar se je Philippot jeseni odločil za izstop.

Tik pred tem ga je Le Penova degradirala v podpredsednika stranke brez listnice, ker ni upošteval njene zahteve, naj odstopi s položaja predsednika združenja Domoljubi. Kot je namreč vztrajala, je Philippot v konfliktu interesov.