Kako to naredijo? Iz živalskega telesa vzamejo košček tkiva in izolirajo celice, ki jih lahko umetno vzgajajo. Za njihovo rast morajo poskrbeti za ugodne okoliščine, zato jih oskrbijo s toploto in kisikom, hranijo pa jih s sladkorji, solmi in proteini. Tako celice prepričajo, da se še vedno nahajajo v živalskem telesu. Celice se posledično pričnejo reproducirati, kot bi se, če bi bile v svojem naravnem okolju.

Izmed večjih izzivov umetnemu vzgajanju celic je, kako jih usmeriti v obliko, podobno mesnim izdelkom, ki jih lahko kupimo v trgovini; prav tako pa narediti okus, ki je prav takšen, ko smo ga vajeni.

Direktor podjetja Just, ki se ukvarja z vzgojo umetnega mesa, Josh Tetrick, pravi, da trenutno stanje še ni pripravljeno za masovno potrošnjo. Končni produkt pa bi lahko imeli na voljo že proti koncu letošnjega leta.

Če jim bo uspelo, bi to lahko spremenilo proces pridobivanja mesa po svetu. Takšno pridelavo podpirajo celo nekatera veganska združenja, pa tudi organizacije za pravice živali, kot je Peta.