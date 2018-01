Znanstveniki so v raziskavi, katere izsledke so objavili v reviji Vet Record, ugotovili, da izdelki iz surovega mesa, ki jih prodajajo v nizozemskih trgovinah za male živali in supermarketih, kjer tovrstne izdelke nakupuje več kot polovica lastnikov psov, vsebujejo skrb zbujajoče ravni bakterij in parazitov.

Med drugim so odkrili bakterije E. colija, salmonele in listerije, ki lahko povzročijo blage ali celo težje okužbe, ter parazit toxoplasma gondii, ki povzroča toksoplasmozo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.