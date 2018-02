Krajevno skupnost na desnem bregu Save so pred slabimi štirimi leti obiskali tedanji kranjski župan Mohor Bogataj in predstavniki njegove politične koalicije. Bilo je tik pred lokalnimi volitvami, ko so krajanom svečano izročili prostore, ki so jih v središču kraja kupili od kmetijske zadruge Sloga. Prostori, ki jih je zadruga uporabljala za skladiščenje, naj bi v Mavčiče znova prinesli kulturni utrip, mladi bi imeli na voljo svoj prostor, dogajanje je bilo tako rekoč zajamčeno. Občina je zanje plačala več kot 300.000 evrov.

Na volitvah je Mohorja Bogataja podprla stranka SLS, katere svetnik v mestnem svetu je bil Lojze Ješe, dolgoletni predsednik sveta krajevne skupnosti Mavčiče, »darilo« krajanom Mavčič tik pred volitvami pa je pomenilo tudi podporo direktorju kmetijske zadruge Sloga Marijanu Robleku, saj je kupnina zadrugi tedaj prišla močno prav. Toda volitve so prinesle poraz Mohorju Bogataju in njegovim podpornikom, Roblek prav kmalu ni bil več direktor zadruge, dom pa je ostal tam, kjer je od nekdaj bil. Gradili so ga pred desetletji v bivši državi krajani sami, nato je pristal v lastništvu zadruge, nato pa ga je odkupila politična oblast Mohorja Bogataja.