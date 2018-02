Par je sicer veliko časa preživel narazen, on v New Yorku, ona v Los Angelesu. Kljub vsemu sta imela hišo, vredno 21 milijonov dolarjev, ki jo je igralka prav ta mesec radostno razkazala reviji Architectural Digest, kar je še začinila z izjavo, da »ko v hiši zagleda moža in psa, ni kraja na svetu, kjer bi bila raje«. Na fotografijah hiše, ki sta jo izbrala in v modernem minimalističnem glamurju opremila sama, je med oblikovalci veliko pozornosti zbudil redek kavč iz 50. let, ki krasi njeno dnevno sobo in je vreden okoli 700.000 evrov.

Anistonova in Theroux sta se spoznala leta 2011, bila sprva prijatelja, nato sta postala par. Po nekaj letih zveze sta se skrivaj poročila. Za njuno poroko niso vedeli niti njuni najboljši prijatelji, ki so mislili, da prihajajo na njegovo rojstnodnevno zabavo.

Pripravila Manja Rošini