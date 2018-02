Izrael proti glasbenici Lorde

Novozelandska glasbenica hrvaškega rodu Lorde je decembra odpovedala koncert v Izraelu. Za to se je odločila, ko so ji po twitterju poslali pismo, naj se pridruži gibanju za bojkot Izraela zaradi njihovega odnosa do Palestine ter naj v zvezi s tem zavzame jasno stališče. Pevka se je zahvalila, ker so jo opozorili na problem, dejala, da bo razmislila, in čez nekaj dni odpovedala nastop. To je izjemno razjezilo izraelskega veleposlanika na Novi Zelandiji, ki ji je poslal odprto pismo, v katerem je bolj ali manj zapisal, da nima pojma. Še bolj ogorčen je bil ameriški rabin Shmuley Boteach, ki je v Washington Postu zakupil celo stran in tam razložil, da se je pevka pridružila globalnemu antisemitskemu bojkotu Izraela. »Povejte Lorde in njenim somišljenikom, da v 21. stoletju ni prostora za sovraštvo do Židov.« Rabin, ki je bil nekaj časa duhovni svetovalec Michaela Jacksona, je še zapisal, da je na Novi Zelandiji vse več mladih antisemitov, Lorde pa je vprašal, zakaj bo nastopila v Rusiji, državi, ki podpira Asadov režim v Siriji.