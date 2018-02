»Kim Yo Jong je ukradla šov na zimskih olimpijskih igrah«, »Severna Koreja zmaguje na olimpijskih igrah, pa ne zaradi športa«, »Ivanka Trump Severne Koreje«, »Če bi bil diplomatski ples olimpijska disciplina, bi Severna Koreja osvojila zlato kolajno«. Takšne in podobne opise je bilo mogoče minuli teden prebirati v svetovnih medijih, od CNN in Bloomberga do Washington Posta, ki so spremljali Kim Jong Unovo sestro med obiskom olimpijskih iger v Pjongčangu. Njen skok v Južno Korejo je bil kratek, Kim Yo Jong pa je vseeno uspelo očarati vse. No, skoraj vse. »Za tem lepim obrazom se skriva režim, ki zasužnjuje svoje lastne ljudi in je umoril nedolžnega ameriškega študenta Otta Warmbierja,« je tvitnil borec za človekove pravice in mednarodni odvetnik Hillel Neuer, na podobna dejstva pa so opozarjali tudi drugi poznavalci razmer v Severni Koreji, ki se sprašujejo, zakaj se mediji pretvarjajo, da je Kim Yo Jong herojinja, ne pa zločinka, ki živi v luksuzu, njen narod pa medtem trpi. »Seveda nas bo poskušala šarmirati. Ona je praktično Joseph Goebbels,« pravijo.

V črnem plašču in preprostem kostimu s skoraj neurejeno pričesko ter brez ličil in znamenj prestižnih blagovnih znamk je Kim Yo Jong dala Zahodu lekcijo v diplomaciji, ki jo kot vodja propagande v svoji domovini zelo dobro obvlada. Edino, kar jo je ločevalo od običajnih ljudi, je bilo to, da so jo spremljali varnostniki in da je skupaj s severnokorejsko politično delegacijo po koncertu bratu ljube umetniške skupine Moranbong v Seulu odletela domov v zasebnem letalu Kim Jong Una.

Kim Yo Jong velja za eno največjih zaupnic Kim Jong Una, ki je poleg očeta in starega očeta kriv za smrt milijonov ljudi, a ji je v treh dneh, ko je bila v Pjongčangu in Seulu, vseeno uspelo ustvariti vtis, kot da gre za popolnoma drugo osebo. Skromno, zadržano, skoraj plašno, ne pa tisto, ki živi v veliki palači, je najbolj izbrane jedi z vseh koncev sveta in nosi drage blagovne znamke z Zahoda. »Če sem iskrena, nisem vedela, da bom prišla sem tako nenadoma. Mislila sem, da bodo stvari čudne in zelo drugačne, a sem ugotovila, da je veliko stvari podobnih,« je izjavila ob blagem nasmehu in stisku roke z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom ter v toplo sporočilo vključila tudi bratovo vabilo, naj kmalu obišče Pjongjang.

Z bratom blizu v Švici in doma

Kim Yo Jong kot ženska v Severni Koreji nikoli ne bo mogla prevzeti oblasti, ima pa zato veliko moč v Delavski stranki ter še večji vpliv na brata, ena od njenih nalog je poleg tega, da je direktorica oddelka za propagando in agitacijo, tudi ta, da skrbi za javno podobo velikega vodje. O njej, kot je v primeru Severnokorejcev običajno, ni znano veliko. Po podatkih, ki so jih zbrale ameriške obveščevalne službe, naj bi bila stara od 29 do 31 let, najverjetneje pa je rojena 26. septembra 1987 in je najmlajša od sedmih otrok, ki jih je Kim Jong Il imel s štirimi ženami, hkrati pa edina hči, ki jo je dobil v zakonu s plesalko Ko Jong Hui. Tako kot Kim Jong Un se je šolala v Bernu v Švici, šolo in ure baleta pa obiskovala pod psevdonimom Pak Mi Hyang. Švico naj bi z bratom zapustila med letoma 2000 in 2001, nato pa, spet domnevno, vpisala študij na vojaški univerzi Kim Il Sunga ter informatiko na univerzi Kim Il Sunga. Potem o njej deset let, ko naj bi zanjo skrbela teta Kim Kyong Hui, ni bilo ne duha ne sluha. V javnost jo je izbezala šele očetova smrt, po njegovem pogrebu leta 2011 pa je bilo njenih nastopov ob boku brata vedno več, dokler je ta leta 2014, ko ga je spremljala na glasovanje za vrhovno narodno skupščino, ni označil za visoko članico Centralnega komiteja.

Danes Kim Yo Jong, ki naj bi bila odgovorna tudi za vse večje javne dogodke v Severni Koreji, velja za gonilno silo razvoja kulta osebnosti Kim Jong Una, brata pa spodbuja pri tem, da se predstavlja kot človek ljudstva, kamor spadajo tudi obiski tovarn in šol ter prijateljevanje s košarkarsko zvezdo Dennisom Rodmanom. Ali je v njenem življenju še kakšen drug moški poleg Kim Jong Una, je vprašanje, ki nima jasnega odgovora. Nekateri južnokorejski in japonski časopisi so pisali, da se je poročila s sinom visokega državnega uradnika, finančnikom Choe Songom, s katerim imata najmanj enega otroka, drugi, da se je zaljubila v varnostnika, tretji pa, da je samska in brez otrok.