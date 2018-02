Umrl je princ, ki noče biti pokopan ob svoji kraljici

Princ Henrik, soprog danske kraljice Margarete, je v torek umrl v kraljevi palači, star 83 let. Javnost je presenetil avgusta lani, ko je dejal, da ne želi biti pokopan ob svoji soprogi. Razlog naj bi bil v tem, da po poroki z monarhinjo ni postal kralj, temveč le princ in je bil vse življenje v ženini senci. Tedaj so se v palači izgovorili, da je dementen in da njegovih izjav ne gre jemati resno. Še posebno ne, ker je kraljica že naročila kraljevi sarkofag za par, tako kot je v navadi, ki naj bi stal v köbenhavnski katedrali, kjer so pokopani danski kralji in kraljice. Nazadnje pa bo družina vendarle upoštevala željo pokojnega princa in polovico pepela raztresla po državi, polovico pa zakopala na vrtu kraljeve palače.