Da bi nekdo končal pred sodiščem ob pripombi, da ni zdravo piti vode iz onesnažene reke, pa zveni kot slaba šala. A je res. Poziv na sodišče je ta teden prejela egiptovska pevka in igralka Šerine Abdel-Vahab, potem ko je na že skoraj pozabljenem lanskem koncertu v Združenih arabskih emiratih ljubitelju svoje glasbe ob želji, naj zapoje pesem Mašrebteš Min Nila, v prostem prevodu Nisi okusil vode Nila, v šali dejala, da »je bolje piti evian« (ustekleničena voda), ker »bi ga lahko doletela bilharciaza«, nevarna polžja mrzlica, ki jo prenašajo zajedavski črvi iz sladkih vod. Njena pripomba je zaokrožila na videu po spletu, prišla na ušesa egiptovskih nacionalistov, ki so zaradi žalitve svoje svete reke zagnali vik in krik.

Pevka se je nemudoma opravičila in prek facebooka sporočila, da je šlo za zgrešeno in nerodno oblikovano domislico, a je bilo že prepozno. Najprej jo je kaznoval sindikat egiptovskih glasbenikov, z začasno prepovedjo nastopov v Egiptu, zdaj pa jo preganja še tamkajšnje pravosodje in 23. decembra se bo morala med drugim zagovarjati zaradi hujskaštva in škodovanja javnemu interesu.

Šerine je v arabskem svetu priljubljena pevka, bila je tudi sodnica arabske verzije oddaje »The Voice« in velja za egiptovski vladi naklonjeno. Reka Nil je sicer politično občutljivo vprašanje v Egiptu, predvsem zaradi gradnje jezov v njegovem zgornjem porečju v drugih državah in še zdaleč ne znanih posledic v nadaljnjem toku.