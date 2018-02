Čeprav je bilo na včerajšnjem druženju trenerjev z mediji pred začetkom zaključnega turnirja pokala Spar očitno, da si tega naziva ne želijo, je jasno – Petrol Olimpija je velik favorit za osvojitev lovorike. Ljubljančani so namreč med sezono močno okrepili zasedbo s ciljem, da drugo leto zapored v vitrino pospravijo domači lovoriki. Ob tem jim gre na roko še dejstvo, da je zaključni turnir v njihovi »domači« dvorani Tivoli. Kljub napisanemu pa naloga ne bo enostavna. Že v polfinalu namreč zmaje čaka ambiciozna ekipa Primorske, ki je v letošnji sezoni sestavila kakovostno zasedbo. Zmagovalec se bo v nedeljskem finalu pomeril z zmagovalcem obračuna med Krko in Šenčurjem.

Krka – Šenčur: Šenčur se je na zaključni pokalni turnir prebil nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo. Kot edini med četverico tekmovanja ni začel šele v četrtfinalu. Košarkarji trenerja Radeta Mijanovića so najprej izločili Novo Gorico mladi, v četrtem krogu so bili uspešnejši od Medvod, v petem pa od Šentjurja. V četrtfinalu so zanesljivo odpravili še lanskega finalista Rogaško, medtem ko je bila Primorska uspešnejša od Zlatoroga. Gonilni sili Šenčurja sta Dino Murić in Smiljan Pavić, ki kraljujeta pod obema obročema, a jima v letošnji sezoni s soigralci tokratnega nasprotnika še ni uspelo poraziti. Krka je bila namreč boljša v obeh medsebojnih obračunih. Novomeščani so po težavah na začetku sezone strnili vrste in v nadaljevanju prikazovali dobre predstave tako v državnem prvenstvu kot v 2. ligi ABA. Kot trikratni pokalni prvaki so proti debitantu na zaključnem pokalnem turnirju v vlogi favorita.

»Pričakujem, da bomo dobro pripravljeni na izziv, ki je pred nami. Nikakor ne smemo pasti pod vpliv zadnje medsebojne tekme, ko smo Šenčur na gostovanju ugnali z 21 točkami razlike. Nasprotnik ima odlično moštvo, kar dokazuje na praktično vsakem obračunu. Ne glede na vse pa pričakujem, da se bomo na koncu uvrstitve v finale veselili mi,« je razpredal trener Krke Simon Petrov. Njegov nasprotnik na klopi Šenčurja Rade Mijanović je napovedal, da se bosta tekme udeležila dva polna avtobusa njihovih navijačev, nato pa dodal: »Za nas je velika čast, da smo se prvič prebili na zaključni pokalni turnir. Prihajajo tekme, za katere vsak košarkar živi, zato sem prepričan, da lahko presenetimo Krko.«

Olimpija – Primorska: Čeprav Olimpija na polfinalni obračun ne prihaja v najboljšem stanju, bi bilo vse drugo kot njen preboj v finale velika senzacija. Pri Ljubljančanih sta v teh dneh zbolela Američana Devin Oliver in Talor Battle, ki je potreboval celo infuzijo. Njegov nastop je tako pod vprašajem, kot tudi prisotnost Domna Lorbka, ki se je po nekajtedenski odsotnosti vrnil na treninge. Če bodo vsi tujci nared, bo imel trener Zoran Martić nehvaležno nalogo, saj bo zaradi kvote enega izmed peterice Oliver, Battle, Morgan, Badžim in Sanon moral posaditi na tribuno. Obračun bo poseben za trenerja Primorske Jurico Golemca, ki je med letoma 1999 in 2002 kot igralec z Olimpijo trikrat osvojil pokalno lovoriko. V letošnji sezoni 40-letni Hrvat s slovenskim potnim listom na klopi ambicioznega koprskega kluba opravlja odlično delo, saj je ta po rednem delu državnega prvenstva osvojil prvo mesto, ob tem pa uspešno nastopa tudi v 2. ligi ABA. Pred domačimi navijači je v letošnji sezoni 20-kratnega pokalnega prvaka in tokratnega nasprotnika že uspel ugnati, medtem ko je v Stožicah izgubil.

»Olimpija je v zadnjih tednih, v katerih se je energijsko pobrala, dvignila formo. A tudi mi imamo kakovostno zasedbo, zato v Ljubljano ne prihajamo z belo zastavo. Pokal je tekmovanje, kjer so presenečenja bolj verjetna, saj se na eni tekmi lahko zgodi marsikaj,« trd boj napoveduje Jurica Golemac. Zoran Martić se medtem na vsak način otepa vloge favorita: »V pokalnem tekmovanju ni favoritov. Veliko vlogo odigrata dnevni navdih igralcev in koncentracija. Nasprotnika spoštujemo, sami pa stremimo k temu, da odigramo najbolje, kakor smo v tem trenutku sposobni.«