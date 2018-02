Po prvih še neuradnih ugotovitvah naj bi bil vzrok za nesrečo človeška napaka. Preiskava izrednega dogodka še poteka, so še sporočili z železnic.

Slovenske železnice so odpravile posledice nesreče in za ves promet odprle progo ob 17.15. V potniškem prometu za zdaj nastajajo manjše zamude, so sporočili z železnic.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je na železniškem prehodu Gobovce v Sevnici potniški vlak trčil v osebno vozilo. Posredovali so gasilci, ki so med drugim izvlekli vozilo z železniških tirov na cesto in nudili pomoč pri evakuaciji potnikov iz vlaka. Reševalci so lažje poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Zdravstveni dom Sevnica.