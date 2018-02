Sovražni govor proti umetnosti: Kakšno družbo pravzaprav hočemo?

Številna umetniška združenja in ustanove so se postavili v bran letošnjima nagrajenkama Prešernovega sklada Maji Smrekar in Simoni Semenič, ki sta bili zaradi svojega dela deležni javnega blatenja, napadov in sovražnega govora, slednja celo neuspele kazenske ovadbe.