Boris A. Novak bo Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejel za izjemen in prepoznaven ustvarjalni opus, so na današnji novinarski sporočili predstavniki Prešernovega sklada. Kot piše v utemeljitvi nagrade, pesnik, dramatik in prevajalec, ki je prav tako publicist, angažiran javni intelektualec, literarni znanstvenik in univerzitetni predavatelj, »slovensko literarno in, širše, kulturno krajino pomembno oblikuje že 40 let«.

»Čeprav je na oder slovenske poezije stopil še v času, ko se je pesmi pri nas pisalo in bralo predvsem v skladu z idejno-estetskimi postulati radikalnega, poznega modernizma, je prav z Novakom slovenska poezija našla sladostrasten, tenkočuten in zastrašujoče okreten, imaginativno nebrzdan, pa po potrebi oblikovno tudi discipliniran, prepoznavno individualen glas, ki jo je v pomembni meri pomagal usmeriti na novo pot,« je v utemeljitvi med drugim zapisal Goran Dekleva. Posebej je Dekleva izpostavil Novakov ep Vrata nepovrata, v katerem je pesnik porabil vse svoje veščine in zaposlil ves register pesniških postopkov.

Nagrada za življenjsko delo tudi Janezu Mejaču Za življenjsko delo pa bo letos s Prešernovo nagrado ovenčan tudi baletni solist, koreograf, režiser in dolgoletni vodja ljubljanskega baleta Janez Mejač, »ki je s svojim neizmerljivimi plesnim opusom in umetniškimi izraznimi globinami zaznamoval slovensko baletno umetnost 20. stoletja«. Nastopil je v 84 solističnih vlogah, ki jih je oblikoval s 26 domačimi in tujimi koreografi. Kot je v utemeljitvi nagrade zapisala Daliborka Podboj je imel Mejač pravšnjo moč, talent in tudi dovolj strasti, da je lahko vzdržal v zahtevni baletni umetnosti, vse dokler je obvladal svoje telo: »Mejač se je baletu z dušo in srcem brezpogojno razdajal, tudi z vso energijo, ki jo je glede na svoj obsežni opus imel v izobilju, ko ga nikakor ni mogla zaustaviti zasedenost v gledališču, da ne bi baletne umetnosti širil po odrih in krajih zunaj Ljubljane.« Danes so naznanili tudi t.i. male Prešernove nagrajence, ki nagrado sklada prejmejo za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v minulih dveh letih in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.