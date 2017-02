Poleg uradnih zadev bo na današnji dan, kot je v navadi, "prešerno" po vsej državi. Ob vseh večjih in manjših prireditvah ne gre pozabiti na tradicionalni poklon pesniku, ki ga ob njegovem spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, v v Kranju pa bo potekal tradicionalni Prešernov smenj.

Najlepši beli lipicanci Kobilarne Lipica in hrvaške državne kobilarne Djakovo bodo skupaj nastopili na praznični predstavi Pravljica v belem v Kobilarni Lipica. Vstop v Kobilarno Lipica je tudi letos prost, obiskovalcem ponujajo posebno ugodno ponudbo vstopnic za ogled predstave ob 14. uri.

Prešernova proslava pustila močan pečat o stanju v kulturi

V torek so na državni proslavi v Cankarjevem domu podelili najvišja slovenska priznanja v kulturi - Prešernove nagrade. Letošnja nagrajenca za življenjski opus sta akademska slikarka in grafičarka Metka Krašovec in prevajalec Aleš Berger. Režiserka in scenaristka Neda R. Bric je za proslavo izbrala pomenljiv naslov Pevcu vedno sreča laže.

Državno proslavo je zaznamoval nagovor predsednika UO Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja, ki ni olepševal razmer v kulturi in umetnosti.

Möderndorfer je povedal, da praznik kulture ne sme ostati Potemkinova vas, ampak je tudi priložnost, da se kakšne stvari pove naglas in iskreno: »Na praznik se ne smemo pretvarjati, kot da je vse v redu. Mislim, da nisem lagal. Ali so naši politiki sporočilo razumeli ali ne, je pravzaprav njihov problem.«