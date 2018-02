Ankara je na drugi strani nezadovoljna nad politiko ZDA v Siriji. Tillerson se bo s turškim zunanji ministrom Mevlutom Cavusoglujem sestal v petek zjutraj. Ameriški državni sekretar je v Turčijo prispel iz Libanona. Tam je pred prihodom v Turčijo zanikal, da bi Washington kurdskim borcem, proti katerim bije bitko Turčija, dobavljal težko orožje. Erdogan je v začetku meseca obtožil Washington, da je kurdskim borcem v enotah za ljudsko zaščito (YPG) v Siriji dobavil na tisoče tovornjakov in letal z orožjem.

YPG je za Ankaro veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki je smatra za teroristično organizacijo - tako kot tudi ZDA in EU. Za Washington je YPG zaveznik v boju proti skrajni skupini Islamska država, operacija turške vojske v Siriji pa motnja, ki preprečuje, da bi bili skrajneži v Siriji trajno premagani.

Turški zunanji minister je ta teden Washington opozoril, da so odnosi med državama dosegli »kritično točko«, ko se lahko bodisi »popravijo ali ... v celoti uničijo«.

Zaenkrat ni jasno, ali bo Tillersonov obisk prinesel kakšen preboj v izboljšanju odnosov

Turčija je sicer danes v Bruslju ZDA znova pozvala, naj končajo kakršnokoli sodelovanje z YPG v Siriji. »Absolutna in končna rešitev je, da ZDA, ki so naš zaveznik v Natu, v celoti prekinejo odnose z YPG in PYD,« je po srečanju z ameriškim obrambnim ministrom Jamesom Mattisom v Bruslju dejal turški obrambni minister Nuretin Canikli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

YPG je del zavezništva Sirskih demokratičnih sil (SDF), s katerimi ZDA sodelujejo v boju proti IS. V SDF ima glavno vlogo prav YPG. PYD je sirska podružnica PKK. Canikli je od ZDA danes v Bruslju zahteval, da morajo YPG izključiti iz SDF. Ankara je 20. januarja začela z vojaško ofenzivo proti YPG na območju sirske regije Afrin.

Mattis je nasprotno v Bruslju danes od Turčije zahteval, naj se ponovno osredotoči na boj proti IS. »Preprečiti moramo, da bi se IS v Siriji znova vzpostavila,« je dejal. Je pa Canikliju zagotovil, da so ZDA v boju proti PKK na strani Turčije, še navaja dpa.