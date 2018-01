Trump je napisal, da odpoveduje obisk, ki je bil sprva predviden za prihodnji mesec, ker ni zadovoljen z lokacijo in ceno novega veleposlaništva.

»Razlog, zaradi katerega sem odpovedal potovanje v London, je, da nisem velik oboževalec odločitve Obamove administracije za prodajo verjetno najbolje lociranega in najsijajnejšega veleposlaništva v Londonu za 'drobiž', samo zato da je zgradila novo na odročni lokaciji za 1,2 milijarde dolarjev. Slab posel. Hoteli so, da prerežem trak - ne!« je tvitnil Trump.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!