Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je sklenil turnejo po štirih latinskoameriških državah. Obiskal je Mehiko, Argentino, Peru in Kolumbijo ter na koncu še karibsko Jamajko. Namen njegove poti je bil seznaniti tamkajšnje voditelje držav o pristopu Trumpove administracije do ekonomije, varnosti in demokracije, ki jih po mnenju Washingtona ogrožajo kitajski in ruski prodor v ta del sveta in kriza v Venezueli. Pred letošnjim vrhom ameriških držav, ki bo 13. in 14. aprila v Limi, je želel predstaviti doktrino, ki naj bi bila rdeča nit v prihodnjih odnosih med ZDA in latinskoameriškimi ter karibskimi državami.

Ameriko Američanom, drugi del Tillerson se je v Latinsko Ameriko, ki po letu 2000 ni bila v ospredju zanimanja Washingtona, odpravil po obiskih na Bližnjem Vzhodu, v Aziji in Evropi. Že pred turnejo je zunanji minister predstavil svojo vizijo in pristop k odnosom do teh držav. Gre za tako imenovano Tillersonovo doktrino, ki dejansko ne pomeni nič drugega kot vrnitev v stare čase imperialistične politike ZDA. V svojem ekspozeju je med drugim hvalil Monroejevo doktrino, sprejeto leta 1823, s katero je ameriški predsednik James Monroe (1817–1825) preprečil tedanjim evropskim imperialnim silam vmešavanje na ameriški celini in razglasil moto »Ameriko Američanom«. Tillerson pa ni imel v mislih Evrope, ampak Kitajsko in Rusijo. Kitajska je z več kot 200 milijardami dolarjev letnega prometa v tej regiji prvi trgovinski partner pa tudi velik investitor in posojilodajalec. Tillerson ji očita izvozni ekonomski model, temelječ na nizkih plačah in zanikovanju človekovih pravic. Dejal je, da »Latinska Amerika ne potrebuje novih imperialnih sil, ki gledajo samo na svoje interese. ZDA so v tem pogledu drugačne: ne iščemo kratkoročnih sporazumov, temveč partnerje.« Žal zgodovina govori drugače.

Trump govori eno, Tillerson drugo Njegova doktrina vključuje tudi tako imenovano politiko korenčka in palice, ki jo je leta 1901 uvedel Theodore Roosevelt v prepričanju, da se tako daleč pride. »Govori mehko in nosi kol v rokah, pa boš daleč prišel,« je svetoval Roosevelt. Natanko to počne sedanja washingtonska administracija – Trump grozi in žali, Tillerson deluje diplomatsko umirjeno. Trump denimo Mehiko na vsakem koraku ponižuje in ji grozi z zidovi na meji ter z izterjavo stroškov za njihovo gradnjo, grozi tudi z odhodom ZDA iz prostotrgovinskega sporazuma NAFTA, ki pomeni za Mehiko 80-odstotni delež izvoza. Med obiskom v Mehiki, kjer se je sestal s predsednikom države Enriquejem Peno Nietom, mehiškim kolegom Luisom Videgarayem ter kanadsko zunanjo ministrico Chrystio Freeland, je Tillerson ubral povsem drugačne tone. Mehiške oblasti je opomnil na možnost ruskega vmešavanja v predsedniške volitve, ki bodo julija letos, ter v nasprotju s Trumpom branil sporazum NAFTA in izrazil željo po tesnejšem gospodarskem sodelovanju treh partnerskih držav. Na ravni zunanjih ministrov je pogovor stekel tudi o venezuelski krizi. Ta je bila tudi ena glavnih tem Tillersonovega obiska v Argentini in Peruju, kjer je lokalne oblasti pozval k »manj zaskrbljenosti in več konkretnih ukrepov, manj izjav in več pritiskov na Madurovo vlado«.