Washington je minuli konec tedna napovedal oblikovanje 30.000-članskih varnostnih sil na severu Sirije, v katerih bi sodelovali tudi borci kurdske milice YPG, ki jo Turčija označuje za teroristično skupino. Turški predsednik se je tako na napoved odzval besno, češ da gre pri načrtovani enoti za »teroristično vojsko«. Pentagon je v sredo zagotovil, da ne namerava vzpostaviti nikakršne vojske, namen sil pa da sta boj proti skrajni skupini Islamska država in ohranjanje stabilnosti na območjih, ki so jih zavzeli iz rok skrajnežev.

Da je ameriška prisotnost v Siriji namenjena zgolj zagotavljanju stabilnosti, je v sredo zatrdil tudi državni sekretar Rex Tillerson, ki je tudi omilil napovedi glede sila na severu Sirije, češ da so bile »narobe podane«.

A ameriška zagotovila Turčije niso zadovoljila, je v intervjuju za televizijo CNN v turščini dejal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. »Vzpostavitev tako imenovane teroristične vojske bi v naših odnosih povzročila nepopravljivo škodo. Gre za zelo resno situacijo,« je posvaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Milica YPG je že dolgo trn v peti odnosov med Turčijo in ZDA, ki milico dojemajo kot ključnega zaveznika v boju proti IS. Borci YPG so sicer igrali ključno vlogo v Sirskih demokratičnih silah, ki so oktobra lani džihadiste Islamske države pregnale iz Rake, njene prestolnice v Siriji. Turčija pa obtožuje YPG, da je veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).