Policija ob tem opozarja, da število uličnih ropov pri nas narašča, in svetuje samozaščitno delovanje. Če v banki ali na pošti dvigujete več gotovine, preverite, ali vas kdo opazuje. Denarja ne kažite na javnih mestih, gotovine ne štejte na ulici in denarnice ne odpirajte brez potrebe. Za hojo izbirajte osvetljene in prometne ulice, če pa vas že kdo napade, s klici na pomoč opozorite mimoidoče, kaj se dogaja. Ne reagirajte pa preveč pogumno in nepremišljeno. Življenje je vredno več kot denar.