Počutje in pogoji so izvrstni Vse deluje umirjeno. Olimpijske igre so največji oder za nas. Utrip je malo drugačen kot v Sočiju. Vse je načeloma enako, a smo na drugem koncu sveta, zato je marsikaj povsem drugače. V Sočiju je bilo v olimpijskem parku še več tekmovališč, zato so bila dosegljiva peš. Tukaj smo bili le na odprtju, kjer me zaradi grelnih vrečk sploh ni zeblo, in v slovenski hiši.

Težave so odpravljene. Poškodba je nastala v nepravem trenutku. Bil sem v dobri formi. Moral sam izpustiti dva konca tedna tekem in dvanajst dni treningov. V Nemčiji sem opravil tri treninge, nato sem imel štiri dni premora zaradi potovanja v Slovenijo in Južno Korejo. Zaradi pomanjkanja vadbe na ledu se je selektor odločal, da ne bomo tvegali s poškodbo, kar mi je prišlo zelo prav. Ne znam oceniti, kakšna je moja forma. Sem spočit, predvsem pa vesel, da je s kolenom vse v redu.

Vsi so zelo ponosni in veseli, saj sem edini iz kluba na olimpijskem turnirju v Pjongčangu. Ko sem se poškodoval, sem takoj dobil podporo predsednika in glavnega menedžerja kluba, naj ne skrbim, da me bosta peljala k najboljšim zdravnikom v vsej Evropi, če bo treba, da se mi bo poškodba zacelila. Zanje je bila prioriteta, da grem zdrav na olimpijske igre, zato me niso silili, da bi moral za klub igrati na tekmah.

Veliko Američanov igra v Evropi, eden, James Wisniewski, celo v naši nemški ligi. Zelo malo smo se obremenjevali s tem, kdo bo stal na drugi strani igrišča. Če bomo mi pravi in verjamem, da bomo, ker vse gre v pravi smeri, bo vse odvisno od dogajanja na igrišču. Najpomembneje je, da mi igramo po svojem sistemu in držimo skupaj. O tekmecih se ne bomo pogovarjali veliko, ampak bomo pozorni le na tisto, kar delajo najbolje. Pomembneje je, kaj bomo počeli mi, torej moramo igrati svojo igro in se ne podrediti tekmecu. Če ti tekmec vsili svojo igro, se moraš vseskozi na nekaj prilagajati. Najprej smo pomembni mi, tekmecu bomo sicer pokazali nekaj spoštovanja, ne pa preveč.

Da. Zasedba je sestavljena iz treh klubov, kar 15 jih je iz SKA iz Sankt Peterburga, od koder je tudi selektor, kar pomeni, da se zelo dobro poznajo. Glede poznavanja med seboj so največji približek slovenski reprezentanci. Mi smo sicer iz 20 klubov, a se odlično poznamo in razumemo, saj smo že dolgo skupaj. Pri nas je v hokejskem smislu tako, kot da smo vse leto na dopustu, nato pa se vrnemo k družini, ki je za nas reprezentanca, in nato gremo spet na dopust. Za ZDA bo celo plus, da so mlajši in manj izkušeni, saj so željni dokazovanja na olimpijskem turnirju. Slovaki so največja neznanka.

Želimo ponoviti uspeh iz Sočija. Šli bomo od tekme do tekme. Najpomembnejša bo četrta tekma, ki bo odločala o preboju v četrtfinale. Mi moramo kot ekipa rasti iz tretjine v tretjino, iz tekme v tekmo.