Že v tretji minuti prve tretjine so povedli gosti iz Las Vegasa, zadel je William Karlsson. V sedmi minuti druge tretjine je James Neal povišal na 2:0, nato pa so zaostanek začeli loviti branilci naslova. V zgolj sedmih minutah so domači povedli s 3:2, zadeli so Ryan Reaves, Ian Cole in Jake Guentzel.

Odločilna je bila zadnja tretjina, Jevgenij Malkin in Phil Kessel sta zadela v razmaku treh minut in Fleuryju s 5:3 pokvarila vrnitev na nekdaj domači led. Končni izid je v 13. minuti zadnjega dela postavil Jonathan Marchessault.

»Mislim, da je bila to zelo pomembna tekma, in s tem, ko se je na naš led vrnil Fleury, tudi polna čustev. Ko si enkrat na ledu, želiš zmagati in prepričan sem, da si je tudi sam to želel,« je po tekmi dejal kapetan Pingvinov Sidney Crosby.

Fleury je s pingvini osvojil tri Stanleyjeve pokale, vključno z minulima dvema sezonama, v Pittsburgh pa se je vrnil prvič potem, ko ga je Vegas izbral na naboru minulo poletje. Tokrat je ustavil 33 strelov.

»Tekma je bila tako zelo drugačna, definitivno čudna, a zapomnil si jo bom za zmeraj,« pa je po tekmi dejal Fleury. Pittsburgh ga je kot prvega na naboru izbral leta 2003, potem je za Pingvine odigral kar 13 sezon in ob tem dosegel številne rekorde – v številu odigranih tekem, prebitih minut na ledu, številu zmag in tekmah brez prejetega gola. Pittsburgh je tokrat dobil že rekordno osmo zaporedno tekmo na domačem ledu.