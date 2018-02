Z letališča Heathrow so sporočili, da se ukvarjajo z »resno nesrečo, ki vključuje dva vozila na vzletno-pristajalni stezi.« Trčenje med dvema voziloma se je zgodilo okrog 6. ure zjutraj po lokalnem času na terminalu 5, poroča Telegraph. Kmalu po tem so na letališče prihitele reševalne službe.

Več sto ljudi je obstalo na letalih, na družbenih omrežjih pa poročajo o zamudah in zmedi. Po zadnjih informacijah sta bila v nesreči poškodovana dva zaposlena, enega so odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je kmalu zatem zaradi poškodb umrl. Drugega so oskrbeli na sami lokaciji, saj je imel le lažje poškodbe, poroča Telegraph.

Predstavniki letališča Heathrow so incident potrdili tudi na družbenem omrežju twitter, v izjavi pa sporočili, da »tesno sodelujejo s službami za nujne primere, nove informacije bodo sledile. Letališče ostaja odprto in prizadevali si bomo za zmanjšanje motenj potovanj naših potnikov.« Po novici, da je eden izmed zaposlenih, ki je bil vpleten v nesrečo, umrl, so bližnjim in družini izrekli tudi sožalje.

Hi Alaistair, following an incident on the airfield involving two members of staff, an investigation is underway and we are working with the Police. This incident didn't involve any passengers and is not expected to cause any impact on journeys today.