Ruski preiskovalni odbor še vedno ugotavlja vzrok nesreče. Po podatkih oblasti bi lahko šlo za slabe vremenske razmere, preiskujejo tudi možnost človeške napake in tehničnih pomanjkljivosti. Tožilstvo je sprožilo preiskavo proti letalski družbi.

Tiskovna predstavnica preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko je ob tem sporočila, da ni podatkov o tem, da bi posadka prijavila tehnične težave. Prav tako pilota, ki sta bila po navedbah letalske družbe Saratov Airlines zelo izkušena, nista poklicala na pomoč, je dodala Petrenkova, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Po poročanju spletnega portala Gazeta.ru, ki se sklicuje na vire blizu preiskave, pa je pilot kontroli letenja javil okvaro in zahteval zasilni pristanek. »Prosim za odobritev zasilnega pristanka,« naj bi bile njegove zadnje besede.

Na letalu sta bila v času nesreče tudi tehnika, ki sta pred letom pregledala letalo in nista poročala o tehničnih težavah. V nesreči sta umrla tudi onadva.

Našli že eno od črnih skrinjic

Našli so tudi obe črni skrinjici, na katerih so podatki o letu in zvočni posnetki iz pilotske kabine. Ena od skrinjic je lažje poškodovana, vendar pa bodo lahko preiskovalci kljub temu analizirali podatke na njej, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem se nadaljuje tudi iskanje trupel, je povedal ruski minister za izredne razmere Vladimir Puškov. »Delo na kraju nesreče poteka ves čas,« je dodal. »Načrtujemo, da bo glavni del iskalne operacije tu na kraju nesreče potekal sedem dni, saj je površina, na kateri so razbitine, velika, veliko je snega, zahteven pa je tudi teren,« je še povedal minister.

V iskalni operaciji sodeluje več kot 700 ljudi, pri čemer si pomagajo tudi s motornimi sanmi in droni, poroča britanski BBC.

Umrlo je vseh 65 potnikov in šest članov posadke, med njimi so tudi trije otroci. Prav tako pa so med žrtvami trije tujci, in sicer državljani Švice, Azerbajdžana in Kazahstana, so sporočile oblasti mesta Orsk.

Umrle bodo morali identificirati s pomočjo testov DNK, saj so trupla neprepoznavna. Letalo, ki je z radarjev izginilo štiri minute po vzletu, je namreč zagorelo že med padanjem. Preiskovalci so sporočili, da bo postopek ugotavljanja identitete ponesrečenih trajal od dva do tri mesece. Zbirati so sicer začeli že vzorce DNK sorodnikov žrtev, je sporočilo ministrstvo za izredne razmere.