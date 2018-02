Kot so pojasnili na ruskem Meddržavnem odboru za letalstvo, ki preiskuje letalske nesreče, se senzorji niso dovolj segreli. Na njih se je zato nabral led, zaradi česar pa pilot in kopilot nista imela pravih podatkov o hitrosti letala, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno so sicer temperature na območju Moskve krepko pod lediščem, pretekli konec tedna pa so območje zajele tudi najobilnejše snežne padavine v zadnjem stoletju.

Na podlagi preiskave črne skrinjice, ki beleži podatke o letu, so sicer ugotovili, da so se senzorji med 15 poleti pred nesrečo dovolj segreli.

Analizo skrinjice s podatki o letu so že zaključili, medtem ko morajo preiskati še drugo črno skrinjico, na kateri so zvočni posnetki iz pilotske kabine. Tudi pri tem bodo pozorni na to, ali senzorji niso delovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalne ekipe še vedno iščejo trupla 65 potnikov in šestih članov posadke, ki so bili na letalu. Območje iskanja so sicer danes s 30 hektarjev razširili na 40. Danes so sporočili, da so doslej našli 1400 delov telesa. Oblasti od sorodnikov žrtev jemljejo vzorce DNK, kar jim bo omogočilo zaključek identifikacije.

Našli so tudi že 500 kosov letala, danes pa bodo dvignili tudi največji kos, ki je ostal na kraju strmoglavljenja. Že v ponedeljek so sporočili, da se je letalo prelomilo šele ob trčenju s tlemi, letalo pa tudi ni zagorelo že med padanjem.