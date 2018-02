Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) s stavko zahteva višje plače za dva do tri plačne razrede, ovrednotenje razredniškega dela in višji regres za tiste z minimalno ali nižjo plačo. S stavko bodo začeli danes, po napovedih pa jo bodo v prihodnjih dneh po potrebi zaostrili.

Za varstvo otrok bo poskrbljeno

Danes bodo po navedbah Sviza stavkali v večini slovenskih javnih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol, prav tako bodo stavkali v dijaških domovih, glasbenih in višjih šolah. V peščici zavodov, kjer so stavkali že 24. januarja v sklopu stavke v različnih dejavnostih javnega sektorja, pa stavke danes ne bo.

Kljub izmenjavi sporočil v preteklih dneh med sindikatom in pristojnim ministrstvom o tem, kaj so učitelji v šolah v času stavke dolžni zagotoviti in česa ne, so v Svizu zatrdili, da bodo poskrbeli za varstvo tistih otrok, ki jih bodo starši kljub stavki pripeljali v šolo. Varstvo bo prav tako zagotovljeno v vseh vrtcih, toda marsikje bodo skupine združene in bodo odprte le dežurne enote. Stavke niso izglasovali na nobeni od univerz, a v Svizu pričakujejo, da se bodo tudi posamezni zaposleni na univerzah udeležili protestnega shoda.