Zadnja policijska stavka je potekala med 18. novembrom 2015 in 2. junijem 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače.

A po tistem, ko so bila sredi lanskega leta v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah, v policijskih sindikatih opozarjajo, da so bila porušena razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom, in da je bil poklic policista ponovno razvrednoten. Zato mu željo vrniti status, ki si ga zasluži glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s katero se vsakodnevno soočajo, so poudarili v sindikatih.

Za stavko v policiji veljajo določene zakonske omejitve. Sindikata pri napovedi stavkovnih aktivnosti za zdaj ostajata pri pojasnilu, da bodo opravljali vse naloge, ki jih po zakonu morajo, in da bodo storili vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi.

Ob današnjem začetku stavke ob 10.30 pripravljajo shod pred poslopjem vlade, ki se ga bodo udeležili sindikalni zaupniki in tisti zaposleni, ki bodo prosti. Ob 12. uri pa bodo o stavki spregovorili tudi na novinarski konferenci.

Stavka policistov je sicer prva od treh, ki so napovedane v tem tednu. V torek se obeta dvourna opozorilna stavka zaposlenih v zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo in posebnih socialnovarstvenih zavodih. V sredo bodo stavkali še v vzgoji in izobraževanju.