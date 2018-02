V bolnišnicah so ob jutrišnji stavki zaposlenih v zdravstveni negi nekaterim bolnikom dodelili nove datume pregledov in zdravljenj. V UKC Ljubljana to na primer velja za del bolnikov, ki čakajo na kontrolni pregled.

Dodatne informacije o delu v času opozorilne stavke – ta bo med osmo in deseto dopoldan – lahko pacienti dobijo na oddelku ali kliniki, kjer so naročeni. V ljubljanskem kliničnem centru so spomnili še, da so iz stavke med drugim izvzeti otroci in bolniki po 65. letu, ljudje z nujnimi stanji in okužbami ter nosečnice in porodnice. V ljubljanskem zdravstvenem domu pacientov zaradi stavke ne prenaročajo, dopuščajo pa spremembe zaradi drugih razlogov, na primer odsotnosti zaposlenih.

Med zahtevami zaposlenih v zdravstveni negi je uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki bi določali primeren tempo dela in zaposlitev v bolnišnicah. Ciljajo tudi na višje plačilo nočnega, nedeljskega in prazničnega dela, ob odpravi plačnih anomalij pa pričakujejo dvig plač. Stavkajo tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Če v vladi ne bodo prisluhnili njihovim zahtevam, v zdravstveni negi in socialnem varstvu napovedujejo zaostritve. Med možnostmi je umikanje soglasij medicinskih sester za delo preko polnega delovnega časa, je pojasnila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar . Po njihovi oceni bi se v bolnišnicah in domovih starejših zalomilo že tretji ali četrti teden po takšnem ukrepu. Mogoče pa je tudi podaljševanje časa stavke, tako da bi trajala po več ur oziroma ves dan.

V celjski splošni bolnišnici bodo poleg že omenjenih izjem iz stavke izvzeli tudi bolnike z rakom. Operacije drugih bolnikov, ki niso v posebej zaščitenih skupinah, se bodo začele ob desetih, torej nekoliko kasneje kot sicer. Približno 150 ljudi je zaradi stavke dobilo nadomestne termine, praviloma pa bodo na vrsti še ta mesec. Za paciente, ki so naročeni jutri in jih po pošti ali telefonu niso obvestili o odpadlem oziroma spremenjenem terminu, bodo poskrbeli kljub stavki, so še pojasnili v celjski bolnišnici.

Manjši prekrški spet nekaznovani?

V sredo v vrtcih in šolah ne bodo izvajali vzgojno-izobraževalnega programa, danes zjutraj pa so stavko začeli policistke in policisti. O poteku policijske stavke sindikalisti danes niso povedali več kot to, da bo poskrbljeno za varnost državljanov in premoženja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Policisti so nazadnje stavkali med novembrom 2015 in junijem 2016, ko so za manjše prekrške izrekali samo opomine. Proračun naj bi bil prikrajšan za deset milijonov evrov.

Policisti so danes dopoldne na shodu pred stavbo vlade sporočili, da želijo priznanje vrednosti in statusa njihovemu poklicu. Med njihovimi konkretnimi zahtevami sta ponovna vzpostavitev razlike med uniformiranimi poklici, ki so jo dosegli s prejšnjo stavko, ter uvedba določenih nagrad in dodatkov. »Prišli smo sem, da povemo vladi, ker ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju žal ne moremo, ker je v Dubaju – ko se bo vrnil, pa bomo tudi njemu –, da so minili časi našega potrpljenja,« je povedal predsednik policijskega sindikata Radivoj Uroševič.

Koprivnikar je pred odhodom v Dubaj, ki naj bi bil načrtovan že dalj časa, pojasnil, da so pogajanja zelo težka, saj je naštel skupno več kot osemdeset stavkovnih zahtev. Sindikati po njegovih besedah ne popuščajo in so zavrnili številne približevalne predloge vlade. »Pogajamo se s štirimi pogajalskimi skupinami, pri katerih gre, poenostavljeno rečeno, za dve kontradiktorni zahtevi,« je dejal prejšnji teden. »Na eni strani zahtevajo linearni dvig plač vsem delavcem, na drugi drugačno umestitev določene plačne skupine.«