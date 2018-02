V naši deželi kranjski je 14. februar vse bolj popularen zaradi dneva zaljubljencev, »praznika«, ki je pripotoval z zahoda konec osemdesetih let. Kajpak gre za to velika zahvala trgovcem, ki si že dneve prej veselo manejo roke, saj jih menda ni malo, ki pričakujejo draga darila. Anketa (raziskovalne družbe Caribbean Princess) je pokazala, da si nekateri moški želijo za valentinovo motor ali drag športni avtomobil, na srečo pa večina le čokolado. Pa ženske? Drugo mesto so osvojile rože. In prvo – nakit.

Darila niso merilo za ljubezen Jure Tori, glasbenik: Moje življenje je praznik. Zato posebej praznikov ne praznujem. Bi bilo že kičasto. A vseeno začutim, da se premalokrat ustavim. Redko se zavedam, kaj se dogaja okrog mene, kako čutijo drugi. Darila niso merilo za ljubezen. Običaji in prazniki so razporejeni v letnih časih, ko nam narava ne dovoli raziskovati in brskati po njeni navidezno razmetani, a vedno pravilno neurejeni podobi. Jaz, ki ne spoštujem pravil narave in praznikov, si takrat naložim največ dela. Seveda zaradi strahu, ali bo leto plodno ali ne. In ko pride do dneva, ki bi ga moral izkoristiti s svojo ljubljeno, se zavedam, da imam ravno takrat največ nastopov, vaj, snemanj in še kaj. K sreči pa sva oba v podobni zgodbi in sva se letos odločila, da bova skupaj delovno praznovala valentinovo. Tako bova drug drugemu podarila dotik na bolj umetniškem področju. Jaz bom igral, ona pa bo plesala. Po mojih melodijah seveda. Obiskovalcem koncerta v Kranju bova podarila še z drugimi nastopajočimi lep večer v ritmu tanga, lepih melodij in ljubezenske poezije.

Delimo ljubezen vse dni v letu Nani Poljanec, ljudski ustvarjalec, Ljudski muzej Rogaška Slatina: Valentinovo in gregorjevo sta praznika zaljubljenih in sta si zelo različna. Eden našpičen komercialno, drugi sodi v sklop naših ljudskih običajev in praznikov. Odobravam oba praznika s skromnim dodatkom »dopolnitve« – naj bo vsak dan v letu namenjen ljubezni in zaljubljencem. V božičnem času sem na neki radijski postaji poslušal visokega verskega dostojanstvenika, ki je povedal, da so božični prazniki namenjeni temu, da se posvetimo drug drugemu. To drži, ampak ne samo v božičnem času, temveč vsak dan v letu. Mnogi mislijo, da če so se na »uradno določen« praznik prikupili ljubljeni osebi ali nekomu posvetijo pozornost samo ob določenem terminu, so se rešili teh »obveznosti« za eno leto. To se mi nikakor ne zdi prav! Včasih zadostuje že moč misli, da o nekom lepo in pozitivno razmišljamo, da si vzamemo čas drug za drugega, saj je to dandanašnji največji kapital. Da vprašamo ljubljeno osebo, kako se počuti, kaj jo trenutno najbolj osrečuje, da ji naklonimo nasmeh, ki dela čudeže in nič ne stane. Sam se zelo rad učim iz ljudskih modrosti, iz kratkih rekov, ki nam povedo ogromno, od starejših ljudi, ki so preživeli težke čase in vedo, da je skromnost in srčnost največji kapital, in hkrati od mladih, ki te vedno znova presenetijo s svojo neobremenjenostjo in jih še ni pokvarila potrošniška družba ter niso v službi kapitala. Skratka, imejmo se radi vse dni v letu. Prisluhnimo drug drugemu. Pomagajmo si. Sreča, ki jo marsikdo išče v napačnih smereh, je v nas samih. Delimo ljubezen vse dni v letu in se veselimo. Aleluja! Foto: Dejan Ulaga

Pričakujemo novorojenčka Katja Gorenšek, dr. med., specialistka dermatovenerologije: »Z možem in hčerko smo kot družina zelo povezani in si izkazujemo ljubezen na vsakem koraku, tako da ne potrebujemo posebnega praznika, ki bi nas spomnil, da moramo ceniti ljudi okoli sebe in jim to tudi znati pokazati. Vseeno pa bo letošnje valentinovo za nas še posebej praznično, saj pričakujemo novega družinskega člana. Valentinovo je predvsem lušten praznik za tiste, ki so v izražanju svojih čustev bolj »skopi«, saj jih spomni, da se vsaj enkrat na leto potrudijo za svoje bližnje. Moje valentinovo darilo je letos že prispelo, in sicer povabilo mojega moža na baletno predstavo Valentine Turcu Romeo in Julija, ki jo bodo odplesali na valentinov večer.«

Dan obletnice zveze Rebeka Dremelj, podjetnica, pevka: Valentinovo je preveč skomercializiran praznik, zato ga prav posebej ne praznujem. Je pa res, da imava z možem Sandijem na ta dan obletnico najine zveze, ne poroke, ampak dneva, ko sva postala dekle in fant – in letos od takrat mineva že kar 19 let. Tako vsako leto na ta dan malo praznujeva, bolj obletnico kot valentinovo. Greva na večerjo. Tudi letos bo tako, otroka pa bosta v varstvu za dve urici. Obdarujeva se z malenkostmi, Sandi mi prinese cvetlico, jaz mu podarim nekaj uporabnega. Svetujem pa moškim, če so v zadregi glede darila, naj pokukajo v ponudbo MySpirit, ki ima tudi parfume »ljubim te«. Menite, da lahko s takšnim darilom zgrešijo?

Spomin na romantične večere Andreja Drakulič, gostinka: Valentin ima ključ od korenin. Z njim se začenja prebujanje v naravi in ne nazadnje tudi v nas samih, s prihodom sončnih dni. Praznik so razglasili za komercialno potezo, ampak za vse tiste, ki cenimo romantiko, je brez dvoma prijeten dan. Navsezadnje premalokrat povemo bližnjim, kaj do njih čutimo. In če Valentin zbudi ta čustva v nas – mu odobravam to srčno nalogo. Kot oštirka opažam, da vedno več tudi starejših praznuje valentinovo kot dan ljubezni in prijateljstva, pridejo na večerjo ob soju sveč – in spomnijo se na romantične večere, ko so bili še mladi…