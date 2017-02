Valentinova darila Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow že dolgo ni več igralka, temveč gurujka življenjskega sloga, ki s svojimi predlogi pogosto požanje salve smeha. Tak je tudi njen seznam idej za valentinova darila, ki ga je objavila na svoji strani goop.com. Med idejami so na prvem mestu jajca iz žada, ki naj bi si jih ženske vstavljale v vagino. Jajca, ki jih opisuje kot skrivnost kitajskih konkubin, naj bi krepila vaginalne mišice, posledično pa naj bi ob spolnem odnosu ženske doživele vrhunske orgazme. Pripomoček sicer ni nov, a ameriški ginekologi so nemudoma opozorili, da ni priporočljivo, da bi ženske dan in noč imele v vagini žadaste krogle, saj lahko pride do infekcije. Ne glede na to so kroglice po 66 dolarjev na strani goo.com razprodane.