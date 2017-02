Valentinovo, ki ga bodo zaljubljenci praznovali jutri (14. februarja), je gotovo eden izmed najbolj romantičnih dni v letu, ki milijone parov po vsem svetu žene, da se še bolj potrudijo za svojega najdražjega ali najdražjo. Statistika, ki vsako leto pokaže podobne podatke, pravi, da na valentinovo zapravimo več kot milijardo evrov, se posladkamo z več kot tremi milijoni kilogramov čokolade, moški pa naj bi v povprečju zapravili dvakrat več kot ženske. Seveda so najbolj zapravljivi Američani, ki za darilo odštejejo povprečno 120 evrov, Slovenci ne več kot 20.

Vrtnica zaradi miru v hiši Zanimivo je tudi, da moški ob prazniku zapravijo do dvakrat več kot ženske, pri čemer radi poudarijo, da ga praznujejo zgolj zaradi miru v hiši. Kajti več kot 50 odstotkov žensk naj bi partnerja zapustilo, če jim ta za valentinovo ne bi podaril vsaj majhne pozornosti. Zanimivo je, da več kot dve tretjini moških najraje podari vrtnico. Američani tako vsako leto pokupijo okoli 198 milijonov večinoma rdečih vrtnic. Tudi sicer so pri nas trgovine že polne čokolad in drugih sladkarij, zapakiranih v rdečo embalažo, police pa se šibijo pod plišastimi igračami in srčki. Pri trgovcu, našem najboljšem sosedu, tako ponujajo veliko izbiro prisrčnih darilc, v Mercatorju Šiška pa so v obliki srca tudi pice, kruh, torte in sadne solate. Vsekakor idealno darilo za fante in gospode, za dekleta in dame pa obvezno zraven še rdeča vrtnica.

Ženske za valentinovo s svojim ljubimcem Valentinovo je precej naporen dan tudi za prešuštnike. Kajti tisti, ki imajo skrivno razmerje z nekom drugim, se srečajo še z eno dilemo: s kom bodo preživeli valentinovo. Nekaj več kot polovica moških in žensk, zajetih v anketo, ki jo je pripravila spletna stran Victorie Milan, bi dan zaljubljencev najraje ignorirala. Na vprašanje, kakšne prioritete imajo na ta dan, je 38 odstotkov žensk odgovorilo, da se bodo srečale samo s svojim ljubimcem, 35 pa jih bo valentinovo preživelo samo s svojim partnerjem. Toda pozor: 27 odstotkov žensk pravi, da bodo valentinovo preživele tako s svojim partnerjem kot s svojim ljubimcem. Kar je za dobrih 5 odstotkov več kot moških, ki valentinovo raje kot z ljubico preživijo s svojo resno partnerico. Da je za valentinovo navadno zelo strastno tudi med rjuhami, je potrdilo podjetje Durex, ki je razkrilo, da v času valentinovega prodaja kondomov naraste za od 20 do 30 odstotkov glede na povprečno prodajo. A očitno še vedno premalo, saj februarja in marca povečano prodajo beležijo tudi v lekarnah predvsem na račun prodanih testov za ugotavljanje nosečnosti.