Novih igral in priboljškov se bodo jutri ob 9.45 razveselili zlatolični giboni, ob 10.30 volkovi, pol ure pozneje pa sibirska tigra. Ob 14.30 bo živahno pri ogradi z risi, ob 15.15 pri navadnih varijih, pol ure pozneje bo Valentin obiskal tudi črne čopičarke. Kot sporočajo iz živalskega vrta, bodo obiskovalci med drugim lahko izvedeli tudi, »katera žival ima največje srce, katero srce najhitreje utripa, kako ne postati vdova in zakaj pridejo prav ločene počitnice«. Ob pestrem programu so v živalskem vrtu pripravili tudi Valentinovo polovičko, poseben 50-odstotni popust na enodnevno vstopnico v živalski vrt za odrasle, študente, dijake in upokojence.