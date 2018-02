Teo Hrvoje Oršanič,novi direktor Zavoda RS za varstvo narave: »Nisem upogljiv, sem pa človek dialoga«

Natanko 22. januarja letos, ko je Dariju Krajčiču potekel četrti mandat, je vodenje zavoda za varstvo narave prevzel Teo Hrvoje Oršanič, dosedanji direktor Parka Kozjansko. Magister naravoslovnih znanosti s področja varstva naravnih vrednot je ob prevzemu štiriletne funkcije povedal, da se z naravo ukvarja že vse od študentskih let, pri čemer je 10 let delovnih izkušenj pridobil v gospodarstvu, 23 let pa v javnem sektorju. »Varstvo narave je zahtevno delo, ki terja celega človeka,« je poudaril ob prvem srečanju z mediji na novi funkciji in sedmi sili zagotovil, da bo delovnim nalogam kos. »Področje dela poznam, poln sem energije, sodelavci so zelo strokovni,« je dejal.