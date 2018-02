Solate s karakterjem so najboljše. Solate, ki navdušijo z mehkimi sestavinami, svežino in s hrustljavostjo. Solata sestavljena iz pečenega sladkega krompirja, kvinojo, motovilcem, avokado, granatnim jabolkom in osvežujočim agrumovim prelivom je fantastična. Preliva bo najverjetneje nekaj ostalo. Shranjenega v hladilniku lahko porabite v roku enega tedna na kateri koli solati.

Solato lahko pripravite tudi vnaprej in jo s seboj odnesete v službo ali v šolo. Vendar pa jo s prelivom prelijte tik pred postrežbo, da se motovilec med čakanjem na malico ne bo preveč zmehčal. Če želite navdušiti sebe in sodelavce, jo sestavite v kozarcu. Primer take sestavljene solate, kjer čisto vse sestavine ostanejo sveže, si poglejte v receptu Solata v kozarcu za s seboj, kjer sicer kraljujejo koruza, stročji fižol, češnjevci in še nekaj malenkosti.

Ko boste kvinojino solato sestavili v kozarcu, postopajte takole: na dno dajte preliv, potem pa nadaljujte z mocarelo, kvinojo, sladkim krompirjem, motovilcem, mešanico semen in oreščkov in granatnim jabolkom. Avokado pa narežite kar v službi/šoli, da se med čakanjem ne bo preveč obarval.

Pa še nekaj pomembnih informacij. Sladki krompir naj bo med peko v eni plasti, zato uporabite dovolj velik pekač. Če se bodo kockice preveč tiščale skupaj, bo krompir mehak, hrustljav pa ne.

Uporabite lahko poljubno mešanico semen in oreščkov, v tem receptu so mandlji, sušene goji jagode, bučna in sončnična semena in rozine. Namesto motovilca lahko uporabite tudi rukolo, špinačo ali radič.

Za lažjo pripravo pa si oglejte še video pripravo recepta.

