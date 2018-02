Sakač je odpoved dobil zaradi svoje vloge pri dogovarjanju o prometni kontroli ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sredi policijske stavke novembra 2015, v zvezi s čimer je odpoved dobilo skupno pet policistov.

Sakač je nato leta 2016 vložil tožbo zoper MNZ z zahtevo za reintegracijo na delovno mesto in izplačilo plač za vmesno obdobje, a je sodišče presodilo, da je bila odpoved zakonita. Višje delovno sodišče je nato sodbo razveljavilo in Sakaču ugodilo v delu, kjer je trdil, da mu delodajalec v postopku izredne odpovedi ni pravilno vročil vabila na zagovor in mu je s tem kršil pravico do zagovora oz. obrambe. Okoli tega se je sukal tudi tokratni dokazni postopek.

Prvi je danes pričal pismonoša Robert Brečko, ki se okoliščin vročanja pošiljke Sakaču na naslovu v Žalcu ni spomnil, saj dnevno vroči v povprečju po 80 pošiljk. Ob predložitvi uradnega zaznamka pa Brečko ni prepoznal svojega podpisa ter pojasnil, da ga je očitno tistega dne nekdo nadomeščal. Sakačev zagovornik Franci Matoz je nato predlagal, da se poizve, kateri pismonoša je pustil obvestilo v Sakačevem nabiralniku in ga zasliši, kar pa je sodni senat zavrnil.