Višja državna odvetnica Mojca Ivančič je na današnjem naroku glede Sakačevega zahtevka za izplačilo regresa in neizkoriščenih dopustov menila, da to predstavlja spremembo tožbe, a je Matoz odvrnil, da so zgolj specificirali in denarno utemeljili tožbeni zahtevek.

Ivančičeva je sicer opozorila, da bi sodišče moralo v zvezi z odpovedjo delovnega razmerja upoštevati tudi okoliščine glede aktivnega sodelovanja Sakača pri aferi Facebook. Med drugim je bila proti Sakaču izdana tudi pravnomočna obtožnica zaradi suma izrabe uradnega položaja, je opozorila državna odvetnica.

"Nesprejemljivo je, da bi ministrstvo za notranje zadeve med zaposlenimi imelo osebo, ki je izvajala ravnanja, kot so opisana v obtožnici," je Ivančičeva še nasprotovala možnosti reintegracije Sakača na delovno mesto.

Matoz je po zaključku naroka za STA poudaril, da pričakuje "tisto, kar je že iz dozdajšnjega postopka jasno: da je bila odpoved nezakonita, je bilo pravnomočno ugotovljeno, šlo je skozi presojo na vrhovnem sodišču".

Tako je bilo po Matozovih besedah danes odprto samo še vprašanje vrnitve na delo in višine izplačila plač, kar je po njegovem nesporno in bo sodišče zahtevku tudi v celoti ugodilo tako glede izplačila plač in prispevkov kot vrnitve na delovno mesto. "Žal je trajalo toliko let, da so ugotovili, da je odpoved nezakonita, ker bi lahko že prvi dan prihranili 100.000 evrov državi," je dodal odvetnik.

Sakač je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi skupaj še z drugimi policisti dobil zaradi vpletenosti v dogovarjanje o prometni kontroli nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sredi policijske stavke novembra 2015.

Leta 2016 je Sakač vložil tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve z zahtevo za vrnitev na delovno mesto in izplačilo plač za vmesno obdobje, a je delovno sodišče presodilo, da je bila odpoved zakonita. Višje sodišče je nato sodbo razveljavilo in pritrdilo Sakaču, v delu, kjer je trdil, da mu delodajalec v postopku izredne odpovedi ni pravilno vročil vabila na zagovor in mu je s tem kršil pravico do zagovora oziroma obrambe.

V ponovljenem postopku je Delovno sodišče v Kopru presodilo, da je bila odpoved pravočasna in zakonita ter tožbo Sakača zavrnilo. Višje delovno sodišče je jeseni 2018 ponovno sklenilo, da so policista odslovili nezakonito. Po odločitvi vrhovnega sodišča, naj o okoliščinah vročanja pisne obdolžitve in vabila na zagovor opravijo celovito presojo, pa je višje sodišče maja letos zopet presodilo, da je bila odpoved Sakaču nezakonita. Pri tem je ostalo odprto le vprašanje njegove ponovne zaposlitve in izplačila plač za nazaj.