Službo je sicer izgubila peterica sindikalistov, še nekaj (tudi policista, ki sta ustavila Koprivnikarja) pa opomin pred odpovedjo.

Sakač, sicer namestnik regionalnega predstavnika SPS v Kopru, je trdil, da je bil odpuščen nezakonito, češ da mu je bila kršena pravica do zagovora in da je direktor policije Marjan Fank odpoved napisal prepozno. Sodišče je po drugi strani odločilo, da je bila odpoved zakonita in pravočasna, da je bil razlog zanjo resen in utemeljen ter da je imel Sakač možnost zagovora, med drugim zato, ker se je izogibal vročanju pošiljke z notranjega ministrstva. Sodišče je ocenilo še, da je bil Sakač eden glavnih organizatorjev zarote, v kateri sta škofjeloška policista potem ustavila ministra Koprivnikarja napak misleč, da ga bosta ujela pijanega za volanom. Sodba še ni pravnomočna, Sakačev odvetnik pa je že napovedal pritožbo.

Obtožnica zavoljo morebitnih kaznivih dejanj zoper vpletene nekdanje policiste v zaroto prek družbenega omrežja facebook še ni vložena, a se to dejanje pričakuje v kratkem.