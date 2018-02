Severnokorejsko delegacijo na olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu so sestavljali Kimova sestra Kim Yo Jong in drugi visoki člani režima. Kim se je z njimi sestal po vrnitvi v ponedeljek.

Potem ko so mu poročali o obisku, je po navedbah državne tiskovne komisije KCNA »izrazil zadovoljstvo« in se Seulu zahvalil. Kot »zelo impresivne« je ocenil tiste poteze južne sosede, ki so »dale posebno prioriteto« obisku predstavnikov Severne Koreje.

Zimske olimpijske igre, ki jih gosti Južna Koreja, so vzpodbudile enega redkih trenutkov otoplitve na Korejskem polotoku, potem ko so bile napetosti zaradi raketnih in jedrskih ambicij Pjongjanga več mesecev izredno velike, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Kim je namreč v novoletnem nagovoru po mesecih zavračanja južnokorejskih povabil na olimpijske igre naredil popoln preobrat in napovedal udeležbo na igrah. Poleg športnikov je nato v Pjongčang poslal skupino navijačic in umetnikov ter visoko diplomatsko delegacijo, na čelu s sestro, po ocenah poznavalcev eno njegovih najtesnejših zaupnic. Ta je tako postala prva članica severnokorejske vladajoče dinastije, ki je po vojni na Korejskem polotoku obiskala južno sosedo.