Zadnje ure pred odprtjem olimpijskih iger si bodo južnokorejski politični vrh in organizatorji iger zapomnili po prizadevanjih, da bi izpeljali misijo nemogoče, ki je posledica poskusa, da bi igre hkrati prinesle korak k spravi med obema Korejama in umirjanje razmer na polotoku.

V Južno Korejo je namreč s športniki in umetniki pripotovala tudi politična delegacija, ki jo vodita Kim Jo Jong, sestra vrhovnega voditelja Kim Jong Una, zadolžena za propagando, in predsednik države Kim Jong Nam. To bo vsekakor priložnost za navezavo političnih stikov na visoki ravni, saj je severnokorejska delegacija v soboto povabljena na kosilo k južnokorejskemu predsedniku Mun Jae Inu.

Takoj so se pojavila ugibanja, ali ni to nemara priložnost za srečanje tudi z ameriško delegacijo, ki jo bo na odprtju vodil ameriški podpredsednik Mike Pence. Ta je namreč pred dnevi namignil, da bi to bilo mogoče, a v sredo zatrdil, da ZDA ne bodo dovolile, da bi Severna Koreja tudi s političnimi srečanji zlorabila olimpijske igre, in da bodo ZDA sprejela še ostrejše ukrepe proti Pjongjangu.

Na drugi strani so v severnokorejski prestolnici danes, na predvečer odprtja olimpijskih iger, pripravili veliko vojaško parado v čast 70. obletnice armade, ki jo sicer pripravijo v aprilu, kar so tako v Seulu kot v Washingtonu ocenili za še eno provokacijo. Severna Koreja je odgovorila, da gre za vmešavanje v njene notranje zadeve, in odpovedala enega od skupnih kulturnih dogodkov. Organizatorji pa imajo logistične težave, kajti ne bo enostavno speljati poti delegacij, ne da bi se srečale na športnih prizoriščih, kulturnih in političnih dogodkih ali v hotelih. Ne gre pozabiti, da bo v Pjongčangu na koncu iger ameriško delegacijo vodila Ivanka Trump.