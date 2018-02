Utah je zabeležil deseto zaporedno zmago. Donovan Mitchell je za zmago prispeval 25 točk, posebej pomemben je bil njegov koš 39,2 sekunde pred zadnjim zvokom sirene, ki je Utah postavil v vodstvo.

New Orleans je na krilih Anthonyja Davisa, ki je dosegel 38 točk in 10 skokov, premagal Detroit s 118:103. Pri Pelikanih je poleg Davisa dvojni dvojček – 21 točk, 12 podaj – uspel tudi Jrueju Holidayju. Pri Detroitu je Andre Drummond vpisal 21 skokov in 13 točk. New Orleans postaja prava nočna mora za Detroit, saj je Pelikanom moral priznati premoč še enajstič na zadnjih 12 tekmah.

Golden State ni imel večjih težav s Phoenixom, ki je izgubil s 83:129. Prvi strelec tekme je bil Elfrid Payton z 29 točkami. Pri Bojevnikih se je med strelce vpisalo vseh 12 igralcev, med vsemi je strelsko najbolj izstopal Stephen Curry z 22 točkami.

Chicago je s 105:101 ugnal Orlando. Junak tekme je bil Zach LaVine, ki je 15 sekund pred koncem ukradel žogo in zabil za vodstvo bikov, ki so sicer v zadnji četrtini zapravili 18 točk prednosti, zatem pa je zadel še dva prosta meta.

Miami Gorana Dragića v noči na sredo čaka obračun s Torontom. Spodaj so navedeni tudi rezultati preostalih tekem.

Utah : San Antonio