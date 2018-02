»Facebook skriva avtomatsko nastavljene nastavitve, ki niso prijazne do zasebnosti, in ne zagotavlja zadovoljivih informacij, ko se uporabnik registrira,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP utemeljil pravni strokovnjak Vzbv Heiko Dünkel.

Sodišče je med drugim razsodilo, da je pet različnih nastavitev zasebnosti nezakonitih, vključno z izmenjavo podatka o lokaciji med sogovorniki ali da so profili uporabnikov na voljo tudi zunanjim iskalnikom. Prav tako je za sodišče neveljavnih osem členov Facebookovih pogojev uporabe, med drugim tisto, ki od uporabnika zahteva, da na družbenem omrežju objavi svoje pravo ime.

V skladu z nemško zakonodajo lahko podjetja hranijo osebne podatke izključno s privoljenjem posameznika. Facebook ima številne nastavitve avtomatično vklopljene, uporabnikov pa ne seznani o tem, kako uporablja njihove podatke. Zavrnilo pa je mnenje Vzbv, da je zavajajoče geslo Facebooka, ki se glasi, da je Facebook zastonj in vedno bo. Vzbv je namreč menil, da uporabniki že plačujejo z dostopom do svojih podatkov.

Facebook je v odzivu opozoril, da so se izdelki in usmeritve Facebooka od začetka sodnega postopka leta 2015 zelo spremenili, za letos pa so predvidene še dodatne spremembe, kar zadeva pogojev poslovanja in smernice varstva podatkov. Prav tako so napovedali pritožbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V primeru, da Facebook v Nemčiji ne bo spremenil svojih pogojev, mu grozi po navedbah AFP globa do 250.000 evrov.

Nemčija je glavni trg Facebooka v Evropi. Od približno 80 milijonov Nemcev jih je na Facebooku registriranih 30 milijonov. Od tega Facebook uporablja vsak dan 23 milijonov Nemcev.