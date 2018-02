Obtožnica je 20-letnega Olovca in 29-letnega Kovača bremenila, da sta februarja lani pri Podbočju surovo pretepla 26-letnega Andreja Cekuto, zaradi česar je ta kasneje umrl, napad pa objavila na družbenem omrežju Facebook. Septembra je sodišče v Krškem Olovca obsodilo na 21 let in 11 mesecev zaporne kazni, Kovača pa na eno leto manj.

Olovčev zagovornik se je pritožil, a je višje sodišče sodbo na prvi stopnji v celoti potrdilo, in sicer tako glede pravne kvalifikacije kot tudi višine izrečenih kazni.

"Obrazložitev sodbe se je dotaknila vseh vprašanj, ki sta jih navajala odvetnika, višje sodišče se je strinjalo z razlogi, ki jih je v prvostopni sodbi navajal senat, vse pritožbe so bile tako zavrnjene kot neutemeljene. Tako sta oba pravnomočno spoznana za kriva kaznivega dejanja umora in neupravičenega slikovnega snemanja z izrečenima kaznima 20 let in 11 mesecev zapora in 21 let in 11 mesecev zapora," so za Dolenjski list povedali na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.