Demografska sestava uporabnikov največjega družbenega omrežja se že nekaj časa spreminja. Najstniki in mladi odrasli se v veliki meri selijo na druga družbena omrežja, praznino na facebooku pa zapolnjujejo njihovi starši in stari starši.

Napoved, ki so jo objavili pri eMarketerju, pravi, da bo obiskovanje facebooka letos opustilo 700.000 mladih Britancev. Mladina se v veliki meri seli na družbena omrežja instagram, twitter in snapchat, ki po precejšnjem upadu priljubljenosti v zadnjem obdobju znova beleži večje število uporabnikov, še zlasti med mlajšimi najstniki.

Facebook ostaja prvi po številu uporabnikov

Prejšnji mesec je Facebook napovedal nekaj sprememb. Po novem bodo uporabniki na časovnici videli več objav prijateljev in družinskih članov ter manj plačanih oglasov in drugih sponzoriranih objav. Napoved sprememb je Mark Zuckerberg, prvo ime Facebooka, pospremil z besedami, da želi, »da ljudje na facebooku preživijo več kakovostnega časa«. Facebook je bil sicer v preteklem letu tarča kritik zaradi nekaterih praks, ki po prepričanju številnih delujejo v škodo demokracije. Še posebej glasne so kritike zaradi nezadostnega in medlega boja proti lažnim novicam, ki so prav s pomočjo facebooka doživele razmah.

Ne glede na večje migracije uporabnikov pa facebook ostaja najbolj priljubljeno družbeno omrežje. Med mladimi Britanci do 17. leta starosti jih bo facebook letos nehalo redno obiskovati 300.000, še 1o0.000 več pa tistih v starostni skupini od 18. do 24. leta. Analitiki napovedujejo, da bo število uporabnikov med 25. in 44. letom ostalo nespremenjeno, znatno pa se bo povečalo število uporabnikov, starejših od 55.