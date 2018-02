Dejan Roljić, ustanovitelj ABC-pospeševalnika, 1. marca napoveduje pričetek revolucije pri nakupovanju in upravljanju (osebnega) premoženja. Z Eligmo, platformo, ki bo temeljila na kombinaciji umetne inteligence in blockchain tehnologije, obljublja, da bo ljudem pomagal dobiti tisto, česar ne morejo kupiti – več časa.

»Spomnim se, kot bi bilo včeraj. Pred tremi leti smo zagnali projekt, ki je spremenil naše dojemanje startup sveta, inovacij, vlagateljev, pospeševalnikov, kulture. Vse, kar smo želeli takrat, je bilo v regijo pripeljati več kapitala in dati priložnost talentom, ki je sicer ne bi nikoli dobili. V naslednjih treh letih vidim ABC kot velik sklad, ki bo povezoval svet in v regijo pripeljal velike korporacije, vlagatelje in druge modrece oziroma podjetnike. Vendar menim, da je čas, da ta poseben projekt prepustim ekipi ABC in pričnem uresničevati svoje največje sanje; tiste, ki se jih večkrat bojiš in imaš pred njimi ogromno spoštovanja.« Tako je komaj 30-letni podjetnik, ki je z ABC-pospeševalnikom povezal svet, predvsem pa naredil most med Silicijevo dolino in Ljubljano, razkril, da zapušča ABC-pospeševalnik in se podaja na novo pot, o kateri je sanjaril zadnje desetletje. Roljić, ki je z eno nogo v kriptosvet vstopil že s podjetjem Viberate, ko je ekipi pomagal do prvih vlagateljev, je namreč pred dnevi na svojem facebook profilu razkril, da je bil zadnja leta obseden z idejo, ki je prerasla v podjetje in bo, kot je prepričan, spremenila pot ekonomije, našega dojemanja gospodarstva in naša življenja nasploh. »Dragi prijatelji, v naslednji projekt grem z vsem, kar imam; z vsem svojim znanjem, povezavami, izkušnjami in sanjsko ekipo. Čas je za Eligmo,« je projekt, ki ga bodo zagnali 1. marca, čemur bo najverjetneje sledila javna prodaja kriptožetonov, t. i. ICO, napovedal Roljić.