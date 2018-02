Avdić, rojen v Tuzli leta 1964, od leta 2009 pa živi v Sloveniji, je vsestranski umetnik in ustvarjalec. V njegovem opusu se prepletajo proza, poezija in glasba. Je avtor štirih romanov: Na krvi ćuprija (2005), Enter Džehenem (2009), Tiket za revoluciju (2012) in Ne želim da pobjedim (2014) ter pesniške zbirke Kuda sestro.

Prvi glasbeni album Od trnja i žaoka je izdal leta 2004, temu pa jih je sledilo še šest: Mrtvi su mrtvi (2008), Život je raj (2010), Mein kapital (2012), Human Reich (2013) in Manjina (2015) in lani Amerika skupaj z romanom Rodeo. Pred tem je glasbenik, ki se predstavlja tudi pod imenoma Bosanski psiho in Diplomatz, deloval v bendu Rupa u zidu ter z njim izdal pet albumov.

Na zadnjem albumu, ki je izšel pod okriljem njegove samozaložbe Kapital Rekord, ohranja svoj prepoznavni slog in tradicionalne teme, v središču njegovih skladb pa so njegove izkušnje iz Amerike.

Ustvarja tudi glasbo za gledališče in film. Leta 2011 je prispeval glasbo za dokumentarni film Totalni gambit, leta 2012 za igrani film Arheo v režiji Jana Cvitkoviča. Istega leta je s svojo glasbo sodeloval v predstavi Svinje v gledališču Glej v režiji Renate Vidič.

Kot ustvarjalec glasbenih vsebin za gledališče in film je prejel najvišja priznanja in nagrade. Lani je na 20. Slovenskem filmskem festivalu v Portorožu prejel vesno za glasbo v filmih Ivan Janeza Burgerja in Družinica Jana Cvitkoviča, za glasbo v uprizoritvi ljubljanske Drame Antigona pa Borštnikovo nagrado na 52. Festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru.