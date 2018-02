Sporno posojilo SDS razgalilo poslansko »šlamparijo«

Določila zakona o političnih strankah, ki naj bi omogočila, da stranka zaradi prekrška začasno izgubi pravico do financiranja iz proračuna, so že skoraj štiri leta v neskladju. V delu politike so to opazili šele po razkritju nezakonitih posojil SDS. SMC je že predlagala spremembo zakona.