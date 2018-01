Posojilo velja do konca leta 2019. Prvi obrok, ki znaša 150 tisoč evrov, je morala Đuđićeva stranki nakazati do konca lanskega leta. Drugi v enaki vrednosti bo na vrsti januarja letos, zadnji pa do prihodnjega januarja, ko bodo državnozborske volitve že za nami. Obresti posojila znašajo zelo nizka nespremenljiva 2 odstotka na leto. Đuđićeva pa ima tudi možnost, da posojilo konvertira v nakup 44,16-odstotnega deleža založbe Nova obzorja, ki izdaja tednika Demokracija in Škandal24.

Ko je objava Večerove zgodbe prišla na ušesa Janezu Janši, je ta prek twitterja hitro udaril z očitkom: »Nova epizoda vaše zarukanosti. Spomnite se, kako se je moralo Delo za podobna natolcevanja javno opravičiti. Kredit je registriran in javno objavljen na Ajpesu. Izposojamo si tam, kjer so boljši pogoji.«

Nova epizoda vaše zarukanosti. Spomnite se, kako se je moralo Delo za podobna natolcevanja javno opravičiti. Kredit je registriran in javno objavljen na Ajpesu. Izposojamo si tam, kjer so boljši pogoji. https://t.co/LSgWN5ohLs — Janez Janša (@JJansaSDS) January 8, 2018

Stranka SDS je sicer sporočila tudi, da so »kredit najeli pri najboljšem ponudniku na predlog podjetja, čigar delež je zastavila kot njegovo zavarovanje. Delež v podjetju Nova obzorja namerava SDS potencialno tudi prodati.

Poslovni register Ajpes sicer pravi, da je Đuđićeva od marca 2016 lastnica družbe Moj kafein, ki je registrirana za gostinstvo, športne in druge poslovne dejavnosti, svoj sedež pa ima na Stari cesti 20 v Spodnjih Hočah. Direktor te družbe je Dejan Resanović, ki prav tako prihaja iz Prijedora v Republiki srbski. Pri Večeru so medtem ugotovili, da podjetja na naslovu ni najti. Prav tako je zadnje letno poročilo Ajpesu oddalo za leto 2015, ko Đuđićeva še ni bila lastnica, od oktobra 2017 pa je podjetje tudi v postopku izbrisa. Na spletni strani Bizi je podjetje Moj kafein hkrati zabeleženo kot davčni neplačnik.

Večer ob posojilu opozarja na nizke obresti, ki so tudi trikrat nižje kot na sivem trgu ter slabo zavarovanje posojila. Ocenjujejo tudi, da Đuđićeva posojila najverjetneje ni dala zaradi lastnih ekonomskih interesov. Pri Večeru se zato sprašujejo, če je šlo za fiktivno posojilo, s katerim bi se prekril izvor denarja oziroma bi se v SDS izognili plačilu davka.