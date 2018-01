Toksično posojilo

Odločitev SDS, da vrne kredit in prekine kreditno pogodbo z Dijano Đuđić iz Republike Srbske, potem ko so sprejeli razlago 22. člena zakona o financiranju političnih strank, kot jo je dal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, v ničemer ne spremeni dejstva, da vse okoli tega posojila smrdi do neba. Še najmanj pomembno je, da je bil znesek posojila – 450.000 evrov – višji, kot dovoljuje zakon (približno 16.200 evrov), kar je po pojasnilu stranke SDS pravzaprav edini razlog za prekinitev kreditne pogodbe. Precej bolj pomembno je, da je stranka kredit dobila v čudnih okoliščinah, pod čudnimi pogoji in od osebe, ki je del mreže davčnih utajevalcev.