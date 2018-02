Ameriški milijarder Tom Golisano velja za velikega filantropa in čeprav je malo verjetno, da se gosi zavedajo, kako se razdaja za izboljšanje zdravstvenega varstva, izobraževanja in pomoči telesno ali duševno prizadetim, so si poiskale zatočišče na njegovem posestvu v South Bristolu, kraju s 1600 dušami pri jezeru Canandaigua v ameriški zvezni državi New York. In niso bile dobrodošle. Ker jih kakšnih dvesto onesnažuje travnik, je po Forbesu 3,4 milijarde vreden 76-letni Golisano, v nam bližnjih krajih bolj prepoznaven kot mož nekoč izjemne teniške igralke Monike Seleš, ves iz sebe. Poskusil je že z marsičem, od nastavljanja ribiških mrež in uporabe raznih razpršil do maket volkov, a gosem nič ni prišlo do živega. In ker je gosja nadloga po njegovem mnenju stvar lokalnih oblasti, se je zdaj odločil, da se nanje (oblasti) zaradi nedejavnosti spravi z davki. Odločil se je ne plačati 90.000 dolarjev v krajevno blagajno, dokler bodo gosi na njegovem travniku. S tem, da so slednje pristojnost krajevnega sveta, se njegov načelnik Daniel Marshall ne strinja. Povod morda sploh niso gosi, saj se Golisano večinoma zadržuje na Floridi, kjer je uradno stalno prijavljen – zaradi davkov, ki so nižji kot v zvezni državi New York. Tudi sicer so ob njegovi siceršnji radodarnosti davki stvar, ki mu para živce. Razvpit je, denimo, njegov spor z dacarji, v katerem je leta 2010 porabil za sodne takse 200.000 dolarjev, da je na koncu nepremičninski davek za posestvo v Mendonu pri Rochestru ob jezeru Ontario, odmerjen v enaki višini, zmanjšal na 60.000 dolarjev. Priznati pa mu velja, da medtem ko vneto pazi na to, kako mu želijo dacarji in še kdo drug pobrati denar iz (globokega dolarskega) žepa, le-tega potem nameni v dobrodelne namene, kot v primeru tožbe proti prevelikemu računu za obnovitev njegove jahte, ko mu je sodišče prisodilo povrnitev 50.000 dolarjev, ki jih je dodal poltretji milijon vredni donaciji za po njem imenovan strokovni center za avtizem v Rochestru.