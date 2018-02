Že več kot desetkrat je poskušala potovati kot slepa potnica. Večinoma jim je to uspelo preprečiti. A najmanj trikrat se je nevpadljivi sivolasi ženski iz Chicaga uspelo izogniti strogemu varnostnemu nadzoru in se vkrcati na letalo. Sama govori o celo osmih brezplačnih letih. Šestinšestdesetletnica je postala pravcata nočna mora uradnikov zvezne agencije TSA, ki na ameriških letališčih skrbi za varnost. Prejšnji mesec ji je namreč uspel največji podvig. Brez vozovnice in potnega lista se je na letališču O’Hare v Chicagu vkrcala na čezatlantski let British Airways in odpotovala v London. Na letališču Heathrow so ji odvzeli prostost in jo poslali nazaj v ZDA, kjer jo je tožilstvo obdolžilo kaznivega dejanja tatvine, sodišče pa ji je na gleženj namestilo lokacijsko napravo. Do razsodbe se ne sme približati letališčem. Prvič so brezdomko kazensko obravnavali leta 2014, ko je odletela v Los Angeles. Leto zatem so slepo potnico zasačili na letu v Miami. »Kaj naj storim z vami?« je bil tedaj nemočen sodnik William Raines. Domneval je, da je ženska odvisna od pozornosti. Hartmanova mu je potožila, da se počuti preganjano in da čuti potrebo po tem, da pobegne z letalom. Raines jo je tedaj obsodil na pogojno zaporno kazen in ji odredil obvezno psihiatrično zdravljenje. Ki pa ni učinkovalo. Hartmanova bržkone boleha za obliko paranoidne shizofrenije, zaradi neozdravljive motnje kontrole impulzov pa se ne more upreti vzgibu po vkrcavanju na letala. »Marilyn Jean Hartman ni razkrila resnih varnostnih lukenj na letališčih,« je opozoril The Guardian. »Osvetlila pa je nezmožnost ameriškega pravosodja spopasti se z duševno bolnimi kršitelji zakonov.«