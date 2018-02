»Nikoli ni imel svojega mobilnega telefona in tudi ni imel pojma, kdo so Kardashiani,« je zapisala o Terryju Wardu, ki je v 72. letu starosti 23. januarja letos preminil po srčnem infarktu. Spomnila je na ljubeč odnos očeta do njegove družine, omenila pa je tudi to, da jim je zapustil 32 kozarcev preliva za solate, 17 škatel pripravljenih testeninskih jedi in številne druge prehrambne izdelke, ki jim bodo prišli prav v primeru zombijevske apokalipse. Oče je umrl v prepričanju, da je film Brata Blues najboljši film vseh časov. Pri telekomunikacijskem podjetju AT&T je služboval 39 let, v tem času pa je domov prinesel najmanj 3000 samolepilnih izolacijskih trakov, s katerimi je zalepil vse, od odprtih ran do napisa »Ne pritisni tega gumba!« Nekrolog vsebuje tudi seznam stvari, ki jih je Ward oboževal. Na njem so poleg družine tudi švedska pop zasedba Abba, brezplačno pivo in razprava o tem, kdo pripravi najboljšo pico, je poročal Spiegel Online. Pokojni je bil prav tako priznan sladoledni distributer. Lučke je najraje delil svojim vnukom. Ni maral hipsterske hrane, zato so humusu doma rekli čičerikin namaz, ki ga je oboževal. Moj oče je živel zato, da bi druge ljudi spravljal v smeh, je pisanje nekrologa utemeljila Lahmova. Njen poslovilni govor, ki ga je na svoji spletni strani objavilo tamkajšnje pokopališko podjetje, je viralno zakrožil po družbenih omrežjih, številni uporabniki pa so v komentarjih zapisali, da jim je zdaj žal, da Warda niso osebno spoznali. Ti odzivi so njegovo hči zelo razveselili. »Na ta način sem se priklonila očetovi osebnosti,« je zapisala.